El percance dejó personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre su número ni la gravedad de sus heridas

Una volcadura registrada en el cruce de las avenidas Israel Cavazos y Plutarco Elías Calles, en el municipio de Guadalupe, movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León.

El reporte del accidente vial se recibió y, tras ello, las dependencias de rescate estatal acudieron al sitio para atender la emergencia.

De acuerdo con el informe inicial, el percance dejó personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre su número ni la gravedad de sus heridas.

En el sitio, permanecieron elementos de movilidad municipal para realizar los trabajos correspondientes para agilizar el tráfico en la zona del accidente.