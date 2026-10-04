Volcadura moviliza a cuerpos de auxilio en Morones Prieto

Una volcadura movilizó a los cuerpos de auxilio Protección Civil, Cruz Roja y Auxilio Vial en Morones Prieto y San Francisco, en Monterrey.

Una persona resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital luego de sufrir una volcadura sobre la avenida Morones Prieto, en su cruce con avenida San Francisco, en el municipio de Monterrey.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León localizaron un vehículo Chevrolet Sonic volcado, con una persona que permanecía en el interior.

En coordinación con paramédicos de Cruz Roja, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para extraer a la persona del automóvil. Una vez fuera de la unidad, fue valorada por los paramédicos y posteriormente trasladada al Hospital 21 del IMSS para recibir atención médica.

Además, los cuerpos de emergencia trabajaron en la eliminación de riesgos en la zona, debido a un derrame de combustible provocado por el accidente, por lo que se aplicó polvo químico absorbente para controlar la situación.

Elementos de Tránsito Municipal quedaron a cargo de las labores correspondientes y del retiro del vehículo, mientras que personal de Auxilio Vial también acudió al lugar.