Volcadura en Salinas Victoria deja un lesionado

El percance vial ocurrió cerca de las siete de la mañana en el cruce de las calles Valle de Burgos y Valle de Santa Cruz en la colonia Valle de Castilla

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al presuntamente dormitar por algunos segundos, provocó que un conductor volcara la camioneta en que viajaba y se proyectó hacia un canalón.

El percance vial ocurrió cerca de las siete de la mañana en el cruce de las calles Valle de Burgos y Valle de Santa Cruz en la colonia Valle de Castilla en el municipio de Salinas Victoria.

La volcadura movilizó a Protección Civil municipal, además a él elementos socorristas a bordo de una ambulancia.

Al llegar al sitio, atendieron al operador de la camioneta, el cual estaba en el interior.

Luego de ser auxiliado fue atendido en una de las ambulancias y se reportó que no había sufrido lesiones de consideración.

Según las primeras investigaciones, la camioneta era conducida sobre la avenida Valle de Burgos.

Presuntamente el conductor dormitó por algunos segundos, provocando que que perdiera en control del volante.

La camioneta se proyectó hacia un canalón que cruza por ese camino.

La investigaciones de elementos de tránsito reportaron que no se localizaron marcas de frenado.