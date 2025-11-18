Volcadura en Pesquería deja una mujer sin vida y otra lesionada

Las autoridades municipales retuvieron al conductor implicado, luego de que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad

Una volcadura registrada la noche del domingo en el municipio de Pesquería dejó como saldo la muerte de una mujer y otra más lesionada, mientras que el conductor del vehículo fue detenido por autoridades municipales al ser señalado de manejar en presunto estado de ebriedad.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:50 horas en el sector conformado por las colonias Villa Adriana y Villa Alex, donde una camioneta terminó volcada sobre la vía después de perder el control. Paramédicos y rescatistas de Protección Civil de Nuevo León arribaron al punto y se coordinaron con unidades de movilidad y policía que ya se encontraban en la zona.

Al interior y alrededor del vehículo fue ubicada una mujer sin vida, de quien no se proporcionaron datos de identidad en el lugar debido a las condiciones en que fue localizada. Los rescatistas confirmaron su fallecimiento tras revisar signos vitales.

Durante la atención de la emergencia también fue auxiliada una joven identificada como Chelsy Juárez del Ángel, de 20 años, quien presentaba laceraciones en ambas extremidades superiores, además de contusiones en espalda y tórax. Ella fue trasladada al Hospital Metropolitano a bordo de la ambulancia A-06 de Protección Civil de Pesquería.

Las autoridades municipales retuvieron al conductor implicado, de quien tampoco se brindaron datos, luego de que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento de la volcadura.

La zona quedó bajo resguardo de policías y personal de movilidad, en espera de las autoridades ministeriales que realizarían las diligencias correspondientes.