Volcadura en Morones Prieto deja dos lesionados en Guadalupe

El conductor presuntamente perdió el conocimiento mientras circulaba por la vialidad, provocando que perdiera el control del automóvil.

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Dos hombres resultaron con lesiones menores luego de que el vehículo en el que viajaban volcara durante la noche del martes sobre la avenida Morones Prieto, en el municipio de Guadalupe.

El accidente fue reportado alrededor de las 22:20 horas en el cruce de Aldama y Morones Prieto, en la colonia Benito Juárez, lo que movilizó a cuerpos de auxilio hacia la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como Miguel Ángel Reyes Martínez, de 40 años, presuntamente perdió el conocimiento mientras circulaba por la vialidad, provocando que perdiera el control del automóvil.

A causa de ello, la unidad se impactó primero contra el cordón del camellón central y posteriormente contra un árbol ubicado en el mismo, terminando volcada en la bifurcación hacia el carril ordinario de la avenida.

Al arribo de los rescatistas, los ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo.

Paramédicos valoraron al conductor, quien presentaba una contusión frontal con una laceración mínima. También fue atendido su acompañante, Andrés Valdez Valenzuela, de 58 años, quien sufrió una contusión en la frente, golpes en el pómulo izquierdo y pequeñas laceraciones en los dedos anular y medio de la mano derecha.

Pese a lo aparatoso del percance, ambos presentaban lesiones consideradas leves, aunque permanecieron en espera de una valoración médica complementaria para descartar complicaciones.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y personal de Movilidad de Guadalupe acudieron al sitio para atender la emergencia y coordinar las maniobras en la zona.