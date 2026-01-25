Volcadura en Montemorelos deja dos personas lesionadas

Horas más tarde, otro hecho parecido se registró en la intersección de Av. Gómez Morín y San Ángel en San Pedro, al cual acudieron elementos de PCNL

Un accidente vial tipo volcadura se registró en el municipio de Montemorelos, presuntamente debido al exceso de velocidad y a las condiciones del pavimento, dejando como saldo dos personas lesionadas.

El percance ocurrió sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 209, en el sentido de Montemorelos–Allende, específicamente en el tramo conocido como Los Pinos.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado perdió el control y terminó volcado en el camellón central, quedando entre ambos carriles de circulación, lo que generó afectaciones parciales al tránsito en la zona.

Atienden a dos personas lesionadas

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron las maniobras de rescate y atención prehospitalaria de dos personas heridas.

Tras ser estabilizadas en el sitio, ambas personas fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica, sin que hasta el momento se haya informado su estado de salud.

Autoridades realizan el peritaje

Elementos de la Guardia Nacional división Caminos arribaron al lugar para abanderar la zona y recabar datos que permitan deslindar responsabilidades por el accidente.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y considerar las condiciones del pavimento al circular por esta vía.

Adulta mayor resulta lesionada tras volcadura en San Pedro

En otro hecho similar, Protección Civil de Nuevo León acudió a un accidente vial tipo volcadura en la intersección de Av. Gómez Morín y San Ángel, en la colonia Valle de San Ángel, Sector Francés, San Pedro Garza García.

Al arribo, elementos de Protección Civil Municipal y Cruz Roja ya evaluaban a una mujer de la tercera edad, quien indicó no presentar molestias y firmó hoja de negativa de traslado, por lo que no requirió hospitalización.

En el lugar se aplicó absorbente para controlar un pequeño derrame de aceite, eliminando riesgos de resbalones o incidentes adicionales. La zona fue asegurada y se descartaron más riesgos, quedando bajo resguardo de la Policía Municipal.

Al operativo acudieron las unidades U.05 Protección Civil Nuevo León, U. R2/R6/R7 Protección Civil San Pedro, U.748 Policía Municipal y U.174 Cruz Roja. El reporte de Protección Civil de Nuevo León indica que no se registraron lesionados graves y que la atención se desarrolló de manera rápida y coordinada, garantizando la seguridad de los ocupantes y de terceros en la vía.