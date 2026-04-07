Volcadura en Montemorelos deja dos mujeres lesionadas

El percance vial se registró sobre la lateral de la Carretera Nacional en el cruce con el Camino a La Reforma, en Montemorelos

Durante la mañana de este lunes, dos personas resultaron lesionadas en una volcadura en la lateral de la Carretera Nacional, en el municipio de Montemorelos.

Esto sucedió al filo de las 06:40 horas, en el cruce de esa vialidad con el Camino a La Reforma. Protección Civil Nuevo León atendió el reporte de este accidente vehicular.

El auto se salió del camino y se registró la volcadura.

Las dos mujeres lesionadas fueron trasladadas a una clínica del IMSS en ese municipio.

Los rescatistas utilizaron equipo vehicular (separadora) para liberar la puerta, ya que había un atrapamiento mecánico.

Los paramédicos descartaron más daños.

Además de Protección Civil estatal, acudieron unidades de la Cruz Roja y del CRUM.