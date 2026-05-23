Volcadura en Miguel Alemán deja dos lesionados

De acuerdo con el relato de testigos, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que se volcara y posteriormente impactara otra camioneta

Una volcadura registrada sobre la avenida Miguel Alemán dejó como saldo a dos personas lesionadas durante la noche del jueves en el municipio de Apodaca.



El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, a la altura de la colonia Hacienda Santa Fe y la calle Orión, donde una camioneta terminó volcada tras presuntamente circular a exceso de velocidad.



De acuerdo con el relato de testigos, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que se volcara y posteriormente impactara otra camioneta y una motocicleta que se encontraban en la zona.



Tras el percance, los dos tripulantes de la camioneta quedaron prensados entre los fierros retorcidos, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio para realizar las maniobras de rescate y poder liberarlos.



Paramédicos de la Cruz Roja y del CRUM brindaron atención médica en el sitio y posteriormente trasladaron a los lesionados a distintos hospitales. Según se informó, uno de ellos fue llevado al Hospital Universitario y el otro al Hospital Metropolitano para recibir atención especializada.



La volcadura generó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación sobre esta importante arteria del municipio, mientras se realizaban las labores de rescate y retiro de las unidades involucradas.

Elementos de tránsito de Apodaca acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades. La motocicleta, así como los vehículos involucrados, quedaron asegurados y fueron retirados mediante grúas.