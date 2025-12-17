Volcadura en Linares termina con tres heridos y cierre vial

En el vehículo viajaban tres personas, quienes al momento que el vehículo vuelca, resultando lesionadas y fueron auxiliados por los cuerpos de emergencia

Un accidente vial tipo volcadura se registró en carretera nacional en Linares, lugar donde se movilizaron los cuerpos de emergencia.

Se registró el accidente vial tipo volcadura sobre la Carretera Nacional, kilómetro 179, a la altura del tramo conocido como La Cruz.

En el vehículo viajaban tres personas, quienes al momento que el vehículo vuelca, resultando lesionadas y fueron auxiliados por los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron unidades de Respuesta Rápida de Protección Civil, así como ambulancia de CRUM y Protección Civil Linares, brindando atención pre hospitalaria a los involucrados.

La Carretera Nacional permanece cerrada en el carril de Monterrey hacia Linares, por lo que se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones y utilizar vías alternas.