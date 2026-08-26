Volcadura en Lázaro Cárdenas tras presunto cerrón en Monterrey

Un automóvil terminó volcado luego de que, presuntamente, otro vehículo le realizara un cerrón y provocara que el conductor perdiera el control

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Un automóvil terminó volcado luego de que, presuntamente, otro vehículo le realizara un cerrón y provocara que el conductor perdiera el control, se impactara contra una barda y avanzara aproximadamente 60 metros sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las 23:08 horas del lunes, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a unos metros de la avenida Eugenio Garza Sada, donde se movilizaron cuerpos de auxilio ante el reporte de un vehículo volcado.

A su llegada, elementos de Protección Civil de Nuevo León localizaron un automóvil sedán que había quedado invadiendo uno de los carriles de circulación, con daños materiales luego de impactarse contra una barda lateral de la avenida.

De acuerdo con la versión proporcionada en el lugar, el conductor, quien era menor de edad, circulaba por Lázaro Cárdenas cuando otro automóvil presuntamente le cerró el paso.

El adolescente perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra la barda lateral, para posteriormente volcar y avanzar aproximadamente 60 metros hasta detenerse.

En el vehículo viajaban cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, entre ellos el menor que manifestó ser el conductor.

Paramédicos del CRUM brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes. Tras ser valorados, tres de ellos rechazaron ser trasladados a un hospital y permanecieron en el sitio a la espera de obtener un pase médico.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Movilidad de Monterrey acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

Las autoridades quedaron a cargo del accidente para determinar las circunstancias en que ocurrió la volcadura y deslindar responsabilidades.