Volcadura en la Autopista a Reynosa moviliza a cuerpos de auxilio

En el lugar permanece la Cruz Roja para la evaluación médica de la persona y elementos de seguridad resguardando la zona.

Una volcadura registrada la tarde de este viernes en la Autopista a Reynosa, sobre el Bulevar Miguel de la Madrid, generó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

El accidente ocurrió cuando un vehículo Suzuki Swift en color rojo perdió el control, se impactó contra el muro lateral y terminó volcado.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, los tripulantes lograron salir por su propio pie antes del arribo de los rescatistas.

Paramédicos de Cruz Roja valoraron a los ocupantes y determinaron que no presentaban lesiones de consideración.

Al sitio acudieron elementos de Movilidad y Protección Civil de Guadalupe para realizar las labores correspondientes, así como personal de la Guardia Nacional.

Recomendaciones para manejar sobre pavimento mojado

Reduce la Velocidad: Esta es la medida más importante. Disminuye tu velocidad, especialmente en curvas. Una velocidad más baja mejora la distancia de frenado y reduce el riesgo de aquaplaning (hidroplaneo).

Aumenta la Distancia de Seguridad: Duplica o incluso triplica la distancia normal con el vehículo de adelante. Esto te dará más tiempo y espacio para frenar o reaccionar ante cualquier imprevisto.

Evita Movimientos Bruscos: Realiza todas las maniobras (frenar, acelerar y girar el volante) de forma suave y progresiva. Los movimientos repentinos pueden provocar una pérdida de control o un derrape.

Enciende las luces: Utiliza las luces de cruce (cortas). Esto no solo te ayuda a ver mejor, sino que lo más importante, ayuda a que los demás conductores te vean a ti, ya que la visibilidad se reduce. No confíes solo en las luces de circulación diurna (DRL).

Frenado suave: Si necesitas frenar, hazlo con suavidad y anticipación. Si tu coche tiene ABS, pisa el pedal con firmeza y deja que el sistema actúe; si no tiene, hazlo de forma suave e intermitente.

Evita usar el control de crucero

Empañamiento de cristales: Si los cristales se empañan, usa el aire acondicionado (o la calefacción con el aire acondicionado encendido) para desempañar y deshumidificar el aire del habitáculo.

Clima húmedo persistirá en Nuevo León

Es importante tener presentes estas recomendaciones, pues se prevé que las condiciones de clima húmedo y las lluvias persistan en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Se estima que hasta el próximo viernes se reduzca considerablemente la posibilidad de lluvia.