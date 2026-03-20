Volcadura en Eugenio Garza Sada deja cinco lesionados

Paramédicos de Medical Jonsu brindaron atención a los cinco tripulantes, quienes resultaron con golpes diversos, aunque ninguno de ellos requirió traslado

Una aparatosa volcadura registrada sobre la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de la colonia Ciudad Satélite, dejó como saldo cinco personas lesionadas y un fuerte caos vial durante la noche en el sur de Monterrey.

El accidente ocurrió al filo de las 21:00 horas, cuando un Suzuki Swift circulaba de sur a norte y, al llegar a las inmediaciones del cuartel de Fuerza Civil, presuntamente fue cerrado por otro automóvil. La maniobra provocó que el conductor perdiera el control del volante, cuando subia el paso elevado, impactándose contra el muro de contención y terminando volcado de manera violenta.

Automovilistas que presenciaron el percance detuvieron su marcha para auxiliar a los ocupantes del vehículo, mientras que cuerpos de emergencia se movilizaron rápidamente hacia el sitio.

Paramédicos de Medical Jonsu brindaron atención a los cinco tripulantes, quienes resultaron con golpes diversos, aunque ninguno de ellos requirió traslado de urgencia a un hospital.

En tanto, elementos de Protección Civil y agentes de Tránsito de Monterrey realizaron labores para asegurar la zona y coordinar el retiro del vehículo volcado.

La volcadura obligó al cierre de dos carriles, lo que provocó largas filas de vehículos y retrasos para quienes transitaban por esta importante arteria vial en dirección al centro de la ciudad.