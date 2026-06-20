Volcadura en Escobedo provoca aparatosa carambola

Arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración de las personas involucradas para descartar lesiones de consideración.

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Una aparatosa volcadura registrada durante la madrugada de este viernes en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de General Escobedo, generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y dejó cuantiosos daños materiales tras una carambola que involucró a varios vehículos.

El accidente ocurrió sobre la avenida Benito Juárez, una de las principales arterias de la zona, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Honda Civic presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Según versiones recabadas en el lugar, al tomar una curva el automovilista perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad se desviara bruscamente de su trayectoria.

En cuestión de segundos, el automóvil se impactó contra una luminaria ubicada sobre el camellón, golpe que ocasionó que la unidad terminara volcada sobre la carpeta asfáltica, dejando severos daños en su carrocería.

La fuerza del impacto provocó además que el vehículo derribara un señalamiento vial y continuara su trayectoria de forma descontrolada, hasta chocar de manera frontal contra un Chevrolet Aveo. Durante el percance también resultó afectado otro vehículo que se encontraba estacionado en la zona.

El estruendo de los impactos alertó a vecinos del sector, quienes salieron de sus domicilios para observar lo ocurrido y de inmediato realizaron el reporte a los números de emergencia al percatarse de la magnitud del accidente.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración de las personas involucradas para descartar lesiones de consideración.

Asimismo, elementos de tránsito de Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y coordinar las maniobras necesarias para evitar otro percance mientras se retiraban las unidades siniestradas.

La circulación en el sector se vio afectada de manera momentánea mientras se llevaban a cabo las labores correspondientes para liberar la vialidad. Las autoridades ya investigan las circunstancias exactas del accidente.