Volcadura en carretera China–Méndez deja dos muertos y lesionada

Un accidente vial dejó como saldo dos personas sin vida y una lesionada tras la volcadura de una camioneta en la carretera China–Méndez, informaron autoridades municipales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:20 horas, a la altura del kilómetro 3, en las inmediaciones del puente Arroyo Treto. Una camioneta Chevrolet Blazer color café, con placas UCD, salió del camino y cayó al arroyo, registrando severos daños en la parte frontal y el costado derecho.

Víctimas y rescate de las personas involucradas

En el vehículo viajaban tres personas, quienes quedaron prensadas tras el impacto. Personal de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato para brindar auxilio.

Los rescatistas localizaron a una mujer lesionada, identificada como Katia, de 30 años. La afectada indicó que viajaba con su esposo, Antonio Rodríguez, de 40 años, y su suegro, Antonio Rodríguez Sánchez, de edad no precisada. Durante las maniobras de rescate, se confirmó que ambos hombres ya no contaban con signos vitales.

Acciones de seguridad y diligencias

La zona fue acordonada para permitir que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por el lugar.

Investigadores competentes iniciaron la indagación para determinar las causas que provocaron el accidente y establecer responsabilidades.

Daños materiales y prevención

La camioneta presentó daños severos en su estructura, principalmente en la parte frontal y costado derecho, lo que evidencia la magnitud del impacto.

Se hace un llamado a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos al tránsito, con el fin de prevenir accidentes similares.