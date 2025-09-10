Volcadura en carretera a Iturbide deja a pastor lesionado

Para llevar a cabo las labores de rescate y la posterior recuperación del vehículo, personal de Protección Civil de Iturbide acordonó y cerró la carretera

Un conocido pastor originario del municipio de Galeana fue rescatado por equipos de emergencia luego de que su vehículo cayera a un barranco en la carretera que conecta Galeana con Iturbide. El accidente ocurrió en el kilómetro 34, a la altura de Iturbide.

De acuerdo con los informes, el vehículo se precipitó a un arroyo. La preocupación principal de los rescatistas era que la unidad fuera arrastrada por la corriente debido a las recientes lluvias en la zona.

Para llevar a cabo las labores de rescate y la posterior recuperación del vehículo, personal de Protección Civil de Iturbide acordonó y cerró el tramo de la carretera. Los cuerpos de emergencia trabajaron arduamente en el lugar para asegurar la integridad del ocupante, quien fue rescatado con éxito.

Hasta el momento, no se ha proporcionado más información sobre el estado de salud del pastor ni las causas exactas del accidente.