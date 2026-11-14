Volcadura en Av. Fidel Velázquez deja un lesionado en Monterrey

Una persona policontundida fue trasladada al Hospital 21 del IMSS tras una volcadura registrada en avenida Fidel Velázquez, en Monterrey.

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Una persona resultó lesionada luego de un fuerte accidente vial en el que se vieron involucrados dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado sobre la carpeta asfáltica, en Monterrey.

El percance se registró la mañana de este jueves en el cruce de la avenida Fidel Velázquez y la calle Cruz M. Villarreal, en la colonia Constituyentes del 57.

En las imágenes del accidente se observa un automóvil gris volcado sobre su techo, mientras que un segundo vehículo, de color negro, terminó con severos daños en la parte frontal.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes brindaron atención a los involucrados y reportaron al menos una persona lesionada.

El afectado fue valorado por los rescatistas y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital de Zona 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que presentaba diversas contusiones.

El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 09:24 horas. Hasta el momento, no se han precisado las causas del accidente.