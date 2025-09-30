Volcadura en autopista al Aeropuerto en Apodaca deja 2 lesionados

En el lugar fueron atendidos Alfredo Rodríguez Sánchez y María del Rocío, quienes resultaron con golpes y descompensación, pero sin lesiones de gravedad

Una camioneta terminó volcada tras chocar contra un muro de contención en la autopista al Aeropuerto, lo que dejó como saldo a dos personas lesionadas la noche del domingo. El accidente ocurrió alrededor de las 21:40 horas en la vía que conecta hacia Matamoros, donde cuerpos de auxilio arribaron tras recibir el reporte. Al llegar, elementos de Protección Civil de Nuevo León quienes confirmaron que la unidad había sufrido la volcadura. En el lugar fueron atendidos Alfredo Rodríguez Sánchez y María del Rocío, quienes resultaron con golpes y descompensación, pero sin lesiones de gravedad, por lo que no requirieron traslado a un hospital. La zona fue asegurada por personal de tránsito municipal, mientras que brigadistas procedieron a eliminar los riesgos derivados del percance. En las labores de auxilio participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, personal de Tránsito del municipio y una ambulancia de MIA.