Volcadura deja varios lesionados en el centro de Monterrey

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Arteaga Poniente y Juan Méndez Norte dejó cuatro heridos, quienes rechazaron ser trasladados a un hospital

Cuatro personas resultaron lesionadas tras una volcadura, en el que participaron dos vehículos, registrado la tarde de este martes en el centro de Monterrey.

El hecho se registró en el cruce de las calles Arteaga Poniente y Juan Méndez Norte.

Al arribo de las unidades de auxilio, se confirmó la volcadura de uno de los vehículos involucrados, por lo que se activaron los protocolos de atención a lesionados y control de riesgos.

En el lugar se trabajó de manera coordinada entre elementos de los cuerpos de emergencia, quienes realizaron la valoración médica de los ocupantes, además de llevar a cabo labores para eliminar posibles riesgos derivados del accidente, como derrames o daños a la infraestructura.

Entre los lesionados se encuentra Alan Ramiro Orozco González, de 32 años de edad, conductor de uno de los vehículos, quien presentó golpe en la costilla derecha.

Tras ser valorado, firmó negativa de traslado.

Asimismo, Javier Alejandro, de 35 años, acompañante, manifestó dolor en la costilla derecha, firmando también negativa de traslado.

Otro de los involucrados fue Pedro Pablo Crisanto, de 23 años, quien presentó una abrasión en la extremidad superior derecha, firmando negativa de traslado.

Finalmente, Manuel Mauricio Torres Santiago, de 22 años, presentó dolor en la región izquierda del rostro, igualmente rechazando ser llevado a un hospital.

La vialidad permaneció obstruida durante varios minutos, quedando a cargo de elementos de Vialidad de Monterrey el control del tránsito y el retiro de los vehículos.

Al sitio acudieron las unidades de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Monterrey, CRUM, Policía de Monterrey, Cruz Roja y de Auxilio Vial.