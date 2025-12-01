Volcadura deja una persona lesionada sobre avenida Constitución

Elementos de diversas corporaciones acudieron al punto para brindar atención médica al conductor, quien resultó lesionado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las precipitaciones registradas durante esta tarde de domingo provocaron que una persona resultara lesionada a causa de una volcadura sobre la avenida Constitución, en el municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:05 horas, cuando el conductor se trasladaba por avenida Churubusco, a la altura de la colonia Fierro.

Al tomar la curva hacia la derecha, aparentemente perdió el control de la unidad y terminó impactado contra un poste de una luminaria culminando con una volcadura.

Ante este incidente, personal de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Monterrey, así como elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar sus servicios, en caso de ser requeridos.

Se informó que la persona que resultó lesionada fue atendida en el lugar, mientras que una grúa se encargó de retirar el vehículo de la vialidad.

Este choque provocó daños materiales, debido a que el poste sufrió una importante inclinación, lo que convierte la zona en riesgosa para los peatones y automovilistas que circulen por la zona.