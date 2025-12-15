Info 7 Logo
Volcadura deja una persona lesionada en Linares

Por: Diana Leyva

14 Diciembre 2025, 15:40

Bomberos municipales acudieron hasta el sitio para realizar las maniobras de extracción de los tres tripulantes involucrados

Tripulantes de un vehículo protagonizaron una fuerte volcadura sobre la Carretera  Nacional, a la altura del kilómetro 178, en el municipio de Linares.

Bomberos municipales acudieron hasta el sitio para realizar las maniobras de extracción de dichos tripulantes.

Al lugar también arribó personal de Guardia Nacional, Protección Civil de Linares y Montemorelos, así como paramédicos de la Cruz Roja y CRUM de Nuevo León.

Aparentemente, la falta de pericia al conducir provocó que las tres personas que se dirigían de dirección sur a norte sufrieran este accidente, Una de ellas requirió ser trasladada hacia un hospital para recibir atención médica.

 

 

 

