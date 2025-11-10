Volcadura deja una menor y dos adultos lesionados en Guadalupe

A pesar de que se descartaron heridas de gravedad, las personas que se trasladaban a bordo del vehículo siniestrado resultaron con lesiones leves

Tripulantes de un vehículo resultaron lesionados luego de protagonizar una volcadura en la noche de este sábado sobre la avenida Acapulco, en el municipio de Guadalupe.

Personal de Protección Civil acudió al lugar donde un vehículo de tonalidad clara, se encontraba volcado sobre su lateral derecho, mientras que otra unidad similar de color gris oscuro se encontraba delante con un aparante impacto por choque.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a las tres personas que se encontraban a bordo del automóvil volcado, los cuales fueron identificados como Juan Euloquio de 62 años, una menor de cinco años y Luz Marcela, de 54, quien conducía el vehículo.

A pesar de presentar varias lesiones, se descartaron heridas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado hacia algún hospital cercano.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, así como del Centro Regulador de Urgencias Médicas., quienes brindaron apoyo en lo necesario.