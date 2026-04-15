Volcadura deja una lesionada en bulevar Rogelio Cantú

Trascendió que el percance pudo haber ocurrido por la velocidad y la falta de pericia al volante, además por lo húmedo del pavimento.

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La velocidad y falta de pericia presuntamente provocó que una conductora resultara lesionada al volcar su automóvil sobre el bulevar Rogelio Cantú.

El percance fue reportado alrededor de las siete de la mañana a la altura de la avenida Puerta del Sol en la colonia Balcones de San Jerónimo.

El percance movilizó a elementos de Protección Civil del estado y de Monterrey.

Al llegar al lugar del accidente localizaron un automóvil compacto volcado a la orilla de la arteria.

Asimismo a una joven con golpes que había sido llevada para su seguridad a una de las patrullas de Vialidad.

A pesar del aparatoso accidente se reportó que las lesiones no fueron de gravedad.

Trascendió que el percance pudo haber ocurrido por la velocidad y la falta de pericia al volante, además por lo húmedo del pavimento.