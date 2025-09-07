Volcadura deja un muerto y varios lesionados en Linares

Aparentemente el conductor perdió el control de su vehículo para terminar volcado sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 174

Un accidente vial se registró en la carretera nacional en el municipio de Linares lugar donde reportaron personas lesionadas y una persona que pierde la vida.

El accidente se registró en la carretera nacional en kilómetro 174 en Linares.

El vehículo participante en el accidente se trataba de una camioneta de la marca Journey de la Dodge con placas de circulación del Estado de Nuevo León.

El vehículo circulaba por la carretera y testigo señalaron que el conductor pierde el control de su vehículo sale de la carpeta asfáltica y termina en medio de los camellones centrales de ambos carriles de circulación volcado.

No se dio a conocer la identidad de la persona que perdió la vida y por la prioridad de brindarle la atención de emergencia.