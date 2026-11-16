Las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas hacia el Hospital Metropolitano para recibir la atención médica correspondiente

Al menos una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas luego de protagonizar una fuerte volcadura sobre la carretera a Monclova, en el municipio de Mina.

Estos hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 53, cuando se reportó el accidente automovilístico en el tramo de Monclova a Monterrey.

Circulación fluida pese a percance carretero en Carretera a Monclova

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, la circulación se mantenía fluida y sus unidades permanecían en el sitio en espera de las autoridades correspondientes.

Por otra parte, personal de Protección Civil de Mina acudió al sitio para confirmar que al menos dos personas resultaron lesionadas, mientras que una más falleció en el lugar.

Las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas hacia el Hospital Metropolitano para recibir la atención médica correspondiente.