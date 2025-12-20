Volcadura deja un lesionado y fuga de gas en Constitución

El aparatoso percance vial se registró en el cruce de las avenidas Constitución y Juárez, lo que provocó la movilización de elementos de auxilio

Un accidente vial tipo volcadura se registró este jueves al mediodía en el cruce de las avenidas Constitución y Juárez, en el Centro de Monterrey, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y daños a una línea de gas natural.

El reporte fue recibido por la línea de emergencias de Protección Civil de Monterrey a las 12:43 horas, y al arribar al sitio, los elementos confirmaron la volcadura de un vehículo Nissan March, el cual era conducido por un hombre de 47 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, el conductor ya se encontraba fuera de la unidad al momento de la llegada de los rescatistas.

Tras ser valorado por personal paramédico, se determinó que estaba consciente, orientado en tiempo y espacio, con lesiones menores y una contusión en el tabique nasal, sin requerir traslado hospitalario de urgencia.

Derivado del impacto, una línea de gas natural resultó dañada, por lo que se solicitó la intervención de la empresa Naturgy para realizar la evaluación y asegurar la instalación, a fin de prevenir riesgos mayores en la zona.

En el lugar permanecieron elementos de Protección Civil Monterrey, Protección Civil Estatal, Movilidad de Monterrey, CRUM y Cruz Roja.

La vialidad quedó bajo resguardo de agentes de Movilidad mientras se realizaban las maniobras correspondientes. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por el área