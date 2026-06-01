Volcadura deja un lesionado en zona sur de Monterrey

Protección Civil atendió una volcadura con un lesionado en el Antiguo Camino a Villa de Santiago y Arroyo la Chueca, Monterrey

Un accidente vial tipo volcadura se registró la mañana de este domingo en el sector Almendros Residencial, dejando como saldo a una persona lesionada sin gravedad.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:28 horas en el cruce de Antiguo Camino a Villa de Santiago y Arroyo La Chueca, donde elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron tras recibir el reporte de emergencia.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron la volcadura de una camioneta tipo pick up y brindaron atención al conductor, quien presentaba lesiones que no ponían en riesgo su vida.

Atención en el lugar

El afectado, identificado como Omar Leal, de 33 años de edad, recibió primeros auxilios en el lugar y decidió permanecer en el sitio en espera de su aseguradora, sin requerir traslado a un hospital.

De acuerdo con el informe, el vehículo circulaba por la zona cuando se impactó contra un árbol, lo que provocó que posteriormente volcara.

El vehículo involucrado es una camioneta Nissan NP300 color plateado.

Las autoridades indicaron que el árbol no representaba riesgo para la vialidad, por lo que se descartaron peligros adicionales en el área.

Tras concluir las labores de atención, la unidad de Protección Civil se retiró del sitio, dejando la situación bajo resguardo de elementos de Fuerza Civil.