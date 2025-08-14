Volcadura deja un lesionado en la carretera Monterrey-Saltillo

Tras su valoración médica, la persona no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida; sin embargo, se trasladó a un hospital de la localidad

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron por el reporte de una volcadura en la carretera Monterrey-Saltillo en Santa Catarina.

El accidente se registró alrededor de las 07:48 horas de este miércoles en el kilómetro 52 de la mencionada vía.

Al arribo de los rescatistas, localizaron un vehículo volcado fuera del camino con una persona en su interior.

Tras su valoración médica, la persona no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida; sin embargo, se trasladó a un hospital de la localidad.

Se presume que la persona perdió el control del vehículo debido al exceso de velocidad y chocó contra el barandal de protección, terminando volcado.