Volcadura deja un conductor lesionado en García

Por: Diana Leyva 15 Noviembre 2025, 07:00

Durante las primeras horas de este sábado, se registró un accidente a la altura de la colonia Hacienda del Fraile, donde el vehículo quedó sobre su techo

Un hombre resultó lesionado luego de sufrir la volcadura de su camioneta este sábado en las inmediaciones del municipio de García. Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:57 horas, sobre la avenida Loreto Oriente, en su cruce con Loreto Sur, a la altura de la colonia Hacienda del Fraile. Aparentemente el lesionado perdió el control del vehículo, por lo que terminó volcado sobre un lote baldío. Para auxiliarlo, elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron hasta el lugar para llevar a cabo las labores correspondientes. El hombre fue trasladado hacia el Hospital Civil para recibir la atención médica correspondiente. Serán agentes de la Policía de Movilidad del municipio quienes lleven a cabo las labores correspondintes.