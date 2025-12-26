Volcadura deja un conductor lesionado en avenida Israel Cavazos

Tras perder el control, el automóvil se impactó contra el camellón central y un árbol, lo que provocó que la unidad terminara volcada, en Guadalupe

Un hombre resultó lesionado luego de volcar el vehículo que conducía sobre la avenida Israel Cavazos, en el municipio de Guadalupe, la mañana de este jueves, día de Navidad.

El accidente ocurrió a la altura del cruce con la avenida Pablo Livas, en la colonia Tres Caminos, cuando el conductor circulaba de oriente a poniente y, presuntamente tras perder el control del automóvil, se impactó contra el camellón central y un árbol, lo que provocó que la unidad terminara volcada.

El vehículo, un sedán color arena, quedó completamente de cabeza y con severos daños, bloqueando al menos dos carriles de circulación, lo que generó afectaciones viales en la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron al conductor de 39 años en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital de Zona No. 21 del IMSS para su valoración médica.

Hasta el momento se desconoce si manejaba bajo los efectos del alcohol, situación que las autoridades investigan, ya que el accidente ocurrió justo en la celebración navideña.

Al sitio también acudieron elementos de Protección Civil del Estado, quienes abanderaron el área y realizaron labores de limpieza, incluyendo la absorción del aceite derramado sobre la carpeta asfáltica.