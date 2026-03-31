Volcadura deja tres lesionados en Av. Las Pedreras en Escobedo

Uno de los hombres presentaba abrasiones y una probable fractura en una extremidad inferior, mientras que la mujer presentaba diversos golpes en la cabeza.

Un accidente vial tipo volcadura dejó como saldo tres personas lesionadas la noche del domingo en el municipio de Escobedo, luego de que presuntamente un automovilista se quedara dormido al volante y provocara el impacto contra otro vehículo.

El percance se registró alrededor de las 22:20 horas sobre la avenida Camino a las Pedreras, donde, de acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores perdió el control de la unidad e impactó la parte trasera de otro automóvil, lo que derivó en la volcadura.

Tras el choque, elementos en recorrido solicitaron apoyo al percatarse de la magnitud del accidente, por lo que al sitio arribaron rescatistas de la Asociación Mexicana de Rescate, quienes brindaron atención y valoración a los lesionados.

En el lugar fueron atendidas tres personas, identificadas como Jaime Duque Salazar, de 27 años; Sharol Michell Hernández Durán, de 21; y Víctor Edgar Delgado Díaz, de 35 años. De acuerdo con los reportes, uno de los hombres presentaba abrasiones y una probable fractura en una extremidad inferior, mientras que la mujer presentaba diversos golpes en la cabeza.

Pese a las lesiones, los afectados optaron por trasladarse por sus propios medios a recibir atención médica. En el accidente participaron un vehículo Chevrolet con placas SKS-863-B y un automóvil Ford con matrícula SUG-773-A, los cuales resultaron con daños de consideración tras el impacto.

Elementos de la policía municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la zona, mientras se realizaban las labores correspondientes para retirar las unidades y restablecer la circulación.