Volcadura deja seis heridos sobre Anillo Periférico de Escobedo

Información preliminar afirma que dos de los afectados salieron proyectados hacia el pavimento al momento del impacto, por lo que se reportan en estado delicado

Durante la madrugada de este sábado, al menos seis personas resultaron lesionadas tras sufrir la volcadura de la camioneta pick up en la que se trasladaban por el municipio de Escobedo.

Estos hechos se reportaron sobre el Anillo Periférico, donde dos de los afectados salieron proyectados en contra del pavimento debido a la fuerza del impacto. El techo de la camioneta resultó dañado, así como la parte del cofre, por lo que hizo que el conductor y su copiloto quedaran atrapados en la unidad.

Ante ello, los cuerpos de rescate utilizaron las herramientas de equipo hidraúlico para abrir la puerta del lado del copiloto, sustraer a los tripulantes lesionados y brindarles la atención médica requerida.

Ambos se reportan en estado delicado de salud, por lo que fueron trasladados hacia un hospital cercano. El resto de fue rescatado por la cabina de la unidad.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil Escobedo, así como paramédicos pertenecintes a la Cruz Roja para atender a los afectados.