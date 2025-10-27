Info 7 Logo
Volcadura deja mujer lesionada sobre avenida Revolución

Por: Diana Leyva

26 Octubre 2025, 10:23

La afectada terminó de cabeza tras intentar incorporarse a la avenida Chapultepec, pero una mala maniobra provocó el accidente

Durante las primeras horas de este domingo, una mujer resultó lesionada después de protagonizar una volcadura a la altura de la colonia Buenos Aires, hacia el sur de Monterrey.

Este accidente ocurrió alrededor de la 1:25 horas, cuando la mujer identificada como Rosa Isela, de 50 años, conducía su camioneta sobre la avenida Revolución, pero al intentar incorporarse a Chapultepec, impactó se impactó contra el camellón central.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil acudieron hasta el punto para atender a la afectada, quien se negó a ser trasladada hacia un hospital para recibir atención médica.

Agentes municipales informaron que la unidad quedó volcada a 180° sobre la estructura de concreto, lo que provocó diversos daños.

