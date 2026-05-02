Volcadura deja lesionados en la Carretera Nacional

Información preliminar señala que en el incidente participaron al menos tres vehículos y que un poste de luz fue derribado a consecuencia del impacto

Una volcadura registrada la noche de este viernes movilizó a cuerpos de auxilio sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 262, en la colonia Los Cristales, en Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió indicando un accidente vehicular con personas lesionadas.

Al sitio acudió una unidad de la corporación para brindar atención a los involucrados, sin que hasta el momento se haya detallado el número de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Información preliminar señala que en el incidente participaron al menos tres vehículos y que un poste de luz fue derribado a consecuencia del impacto.

Las autoridades mantienen el área bajo resguardo mientras continúan las labores correspondientes.