Volcadura deja herido a un hombre y provoca carga vehicular

Un hombre resultó lesionado luego de volcar su camioneta sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en el municipio de Monterrey.
La camioneta BMW X1, quedó con las llantas al cielo, a un costado del paso deprimido en la zona de Mederos, obstruyendo dos carriles de lq vialidad, provocando carga vehicular.
Al momento elementos de Protección Civil, estatal y municipal, así como tránsito de Monterrey, atienden al hombre quien no ha sido identificado así como realizar las maniobras para retirar el vehículo y liberar la zona