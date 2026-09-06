Volcadura deja dos personas con lesiones leves en Monterrey

Dos personas resultaron con lesiones leves luego de que el vehículo en el que viajaban volcara durante la mañana de este sábado en Monterrey

Dos personas resultaron con lesiones leves luego de que el vehículo en el que viajaban volcara durante la mañana de este sábado en Monterrey.

El accidente se reportó en el cruce de Fidel Velázquez y Paladiana, en la colonia Hogares Ferrocarrileros.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron la volcadura de un automóvil Kia Rio color gris.

El conductor, Fernando de 18 años, y su acompañante, Ximena de 12 años, fueron valorados por paramédicos y únicamente presentaron algunas laceraciones en brazos y piernas.

Ambos se encontraban estables y señalaron que acudirían por sus propios medios a recibir atención médica, utilizando el pase proporcionado por la aseguradora del vehículo.