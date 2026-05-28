Volcadura deja dos lesionados y provoca caos vial en Guadalupe

Conductor pierde el control de la unidad y realizara un movimiento brusco al volante, lo que derivó en la volcadura del vehículo

Una volcadura registrada sobre el Boulevard Miguel de la Madrid dejó como saldo a dos personas lesionadas y complicaciones viales a la altura de la colonia San Rafael Arcángel, en el municipio de Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:40 horas, cuando presuntamente un automóvil Chevy circulaba por el carril derecho de la mencionada arteria vial y una de sus llantas invadió el canalón del camellón lateral.

De acuerdo con los primeros reportes, esta situación provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y realizara un movimiento brusco al volante, lo que derivó en la volcadura del vehículo.

Tras el percance, los dos tripulantes lograron salir por su propio pie del automóvil y fueron auxiliados rápidamente por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes junto con rescatistas de Protección Civil de Guadalupe les brindaron atención en el lugar.

Las autoridades informaron que ambos ocupantes presentaban lesiones que no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario reportar heridas de consideración.

Debido al accidente, dos carriles de circulación permanecieron cerrados mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro del vehículo, situación que generó intenso tráfico vehicular para quienes transitaban por la zona durante las primeras horas del día.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para coordinar la vialidad y supervisar las maniobras de una grúa para retirar el automóvil volcado, además de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para establecer las causas del percance.