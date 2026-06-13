Volcadura deja dos lesionados en San Nicolás

Se presume que el automovilista dormitó por algunos minutos, lo que provocó que, al llegar al cruce con Agustín González, chocara contra el camellón central.

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Dormitar por unos segundos provocó que un conductor y su acompañante resultaran lesionados al estrellar y volcar el vehículo en que viajaban.

El accidente ocurrió cerca de las seis de la mañana sobre la avenida Conductores y Agustin González, frente a la empresa Viakon en la colonia Constituyentes de Querétaro.

Ambulancias y unidades de rescate de Protección Civil fueron movilizadas hasta ese cruce de calles.

Al llegar al lugar localizaron lesionados a los dos tripulantes del automóvil tipo Versa en color blanco.

Los socorristas de San Nicolás atendieron a quien viajaba de acompañante, quien presentaba golpes.

Luego de lograr sacarlo del vehículo, fue llevado hasta una ambulancia de Emergencias San Nicolás y lo trasladaron hasta las instalaciones del Hospital Universitario.

Asimismo, el conductor fue llevado al hospital de zona, que tras el estrellamiento y la volcadura se golpeó las piernas y en el tórax.

Se estableció que el automóvil Versa era conducido sobre la avenida Conductores de sur a norte.

Se presume que el automovilista dormitó por algunos minutos, lo que provocó que, al llegar al cruce con Agustín González, chocara contra el camellón central.

El fuerte impacto hizo que el vehículo materialmente volara y se proyectara hacia la derecha.

Al caer sobre el pavimento, el automovilista derrapa alrededor de la derecha siete metros y queda volcado sobre el lado izquierdo.

La avenida Conductores se vio afectada en todos los carriles, provocando un fuerte congestionamiento vial.