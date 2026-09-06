Volcadura deja dos lesionados en Centro de Monterrey

Dos personas resultaron lesionadas luego de un accidente vial registrado la noche del viernes en el cruce de las calles José María Arteaga y Galeana Norte

Dos personas resultaron lesionadas luego de un accidente vial registrado la noche del viernes en el Centro de Monterrey.

El percance ocurrió en el cruce de las calles José María Arteaga y Galeana Norte, donde un automóvil Nissan utilizado como transporte de plataforma y una camioneta Chevrolet azul chocaron.

De acuerdo con el conductor del vehículo de plataforma, identificado como Edson de 44 años, la camioneta presuntamente habría ignorado la luz roja del semáforo y terminó impactando su automóvil, que quedó en posición de semivolcadura.

El conductor resultó policontundido y presentó una herida lacerante de aproximadamente dos centímetros, por lo que fue trasladado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS.

En el automóvil también viajaba Eunice de 26 años, quien sufrió una herida y fue trasladada por la Cruz Roja al Hospital Metropolitano para recibir atención médica.

El conductor de la camioneta, identificado como Luis de 50 años, fue valorado en el lugar y se reportó estable y sin lesiones.