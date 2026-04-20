Volcadura deja dos lesionados en Carretera Nacional en Monterrey

El accidente a la altura de El Barro movilizó a cuerpos de emergencia; los heridos fueron trasladados a un hospital sin riesgo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un accidente vial con volcadura dejó como saldo dos personas lesionadas la mañana de este domingo en la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 261, en la zona de El Barro.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el incidente fue detectado alrededor de las 08:10 horas cuando una unidad estatal regresaba de un recorrido y se encontró con el percance, el cual ya era atendido por corporaciones municipales.

En el lugar trabajaban elementos de Protección Civil de Monterrey y personal de Movilidad de Monterrey, quienes abanderaban dos carriles en dirección al norte para evitar riesgos a otros automovilistas.

Asimismo, paramédicos de Protección Civil de Santiago trasladaron a dos lesionados al hospital Christus Muguerza Sur, donde fueron reportados sin riesgo.

Las personas han sido identificadas como Giancarlo, un hombre de 31 años quien sufrió un desgarre en los dedos de la mano izquierda, así como una lesíon frontal del cráneo.

Mientras que su acompañante de nombre Nancy de 27 años surfrió varias lesiones en el rostro del lado derecho.

Maniobras y control de la zona

Tras la atención inicial, no se reportaron mayores peligros en el sitio, quedando a cargo personal de movilidad municipal para realizar las maniobras correspondientes con una grúa que arribó posteriormente.

El vehículo involucrado en el accidente fue una camioneta Renault Duster color gris.

En el operativo participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Santiago, Movilidad Monterrey y Cruz Roja Mexicana.