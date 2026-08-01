Volcadura deja dos lesionados; conductor responsable huye

Durante su huida, el automovilista dejó abandonada la placa de circulación de su vehículo, la cual fue localizada por las autoridades

Dos hombres resultaron lesionados luego de que su camioneta volcara tras ser impactada por un vehículo cuyo conductor presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y posteriormente escapó del lugar, en el Centro de Monterrey.

El accidente ocurrió sobre la calle Ruperto Martínez, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor responsable se dio a la fuga inmediatamente después del choque.

Durante su huida, el automovilista dejó abandonada la placa de circulación de su vehículo, la cual fue localizada por las autoridades. Elementos de Tránsito de Monterrey realizaron las investigaciones correspondientes y señalaron que las características obtenidas coinciden con las proporcionadas por testigos.

Uno de los lesionados, un hombre de aproximadamente 60 años, sufrió quemaduras por fricción en el brazo derecho y fue auxiliado por personas que se encontraban en el sitio antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

Por su parte, oficiales de Tránsito de Monterrey realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades e informaron que solicitarán la revisión de las cámaras de videovigilancia del C4 con el fin de identificar y localizar al conductor que abandonó la escena del accidente.