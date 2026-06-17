Volcadura deja dos lesionadas sobre la carretera a Colombia

El accidente vial ocurrió cerca de las siete con 30 minutos del martes a la altura del entronque con la carretera a Salinas Victoria.

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Cuando se dirigían a su trabajo, dos obreras resultaron lesionadas, luego de que la camioneta de personal en que viajaban se salió de la carretera a Colombia.

El accidente vial ocurrió cerca de las siete con 30 minutos del martes a la altura del entronque con la carretera a Salinas Victoria.

Las lesionadas viajaban a bordo de una camioneta tipo van de transporte de personal.

Se desplazaba con dirección de Escobedo al mencionado municipio.

Sin embargo y por versión del conductor, un tráiler le invadió el carril de circulación.

Esto provocó que al perder el control del volante, la camioneta se proyectó a la derecha y se salió de la cinta asfáltica.

El vehículo empresarial cayó en un desnivel y circuló entre los matorrales de un terreno baldío.

Durante los hechos dos empleadas resultaron con golpes leves y fueron trasladadas en una ambulancia particular.

El percance movilizó al personal de la Cruz Roja de Monterrey y a elementos de Protección Civil.

Un carril de circulación se vio afectado debido a la presencia de las unidades de vialidad que abanderaron el lugar.