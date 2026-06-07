Volcadura deja dos hombres lesionados Monterrey

En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil de Monterrey, Cruz Roja Mexicana, CRUM y personal de Movilidad Monterrey.

Una volcadura registrada en el cruce de las avenidas Rangel Frías y Puerta del Sol, en la colonia Puerta del Sol, movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad, dejando como saldo dos personas lesionadas.



En el percance se vieron involucrados tres hombres. Francisco, de 50 años, presentó dolor cervical, mientras que José, de 29 años y conductor de la unidad, resultó policontundido. Ambos fueron trasladados al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para recibir atención médica.



Por su parte, Diego, de 40 años y copiloto del vehículo, no presentó lesiones; sin embargo, fue llevado al mismo hospital para una valoración preventiva.



En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil de Monterrey, Cruz Roja Mexicana, CRUM y personal de Movilidad Monterrey.



Una vez concluidas las maniobras de auxilio, personal de Movilidad Monterrey quedó a cargo de las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.