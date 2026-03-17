Volcadura deja cuatro hombres lesionados en la colonia Del Prado

Los tripulantes del vehículo se desplazaban presuntamente a exceso de velocidad cuando, al pasar por un bordo, el conductor perdió el control del volante

Una aparatosa volcadura registrada durante la madrugada de este lunes dejó como saldo a cuatro hombres lesionados en calles de la colonia Del Prado, al norte del municipio de Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de la 01:00 horas en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Colegio Militar, donde un automóvil sedán terminó volcado tras perder el control mientras circulaba por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los tripulantes del vehículo se desplazaban presuntamente a exceso de velocidad cuando, al pasar por un limitador de velocidad, el conductor habría perdido el control del volante. El automóvil se impactó contra un poste y posteriormente terminó volcado sobre la vía, lo que provocó que los ocupantes quedaran lesionados.

Tras el percance se registró una movilización de cuerpos de auxilio en el lugar. Un elemento de Protección Civil de Monterrey, junto con paramédicos del CRUM y de la Cruz Roja, brindaron atención a los cuatro ocupantes del automóvil.

Dos de los lesionados fueron trasladados a la Clínica 21 del IMSS, mientras que los otros dos fueron llevados a distintos hospitales para su valoración médica.

El vehículo quedó con severos daños tras la volcadura, por lo que se realizaron maniobras para retirarlo del cruce.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.