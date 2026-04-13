Volcadura deja cinco mujeres lesionadas en Guadalupe

Tras la valoración, cuatro de las lesionadas fueron trasladadas al Hospital Metropolitano, mientras que una más fue llevada a la Clínica 67

Cinco mujeres resultaron lesionadas tras la volcadura de un vehículo en el municipio de Guadalupe.

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Pablo Livas y Xochimilco, donde una camioneta terminó volcada sobre la jardinera central.

Atienden a las lesionadas

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, en coordinación con Protección Civil Guadalupe, CRUM, Cruz Roja y Cruz Verde, quienes brindaron atención a las afectadas.

Tras la valoración, cuatro de las lesionadas fueron trasladadas al Hospital Metropolitano, mientras que una más fue llevada a la Clínica 67.

Autoridades informaron que no se registró derrame de hidrocarburos tras el percance.

Autoridades resguardan la zona

La zona quedó bajo resguardo de Tránsito de Guadalupe, que se encargó de las diligencias correspondientes.