Volcadura deja a una mujer lesionada en San Nicolás

La vialidad se encuentra cerrada para realizar las maniobras para retirar el vehículo sobre la avenida Cristina Larralde

Rescatistas de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron tras el reporte de una volcadura en el municipio de San Nicolás.

El percance vial se registró en el cruce de las calles Cristina Larralde y Avenida Las Puentes en la colonia Las Puentes.

A la llegada de los rescatistas encontraron a la conductora del vehículo atrapada en este, por lo que tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas, conocidas como "las quijadas de la vida" para sacar a la mujer del automóvil.

Según la información preliminar, la conductora venía circulando por la avenida Cristina Larralde, pero antes de llegar al cruce de Las Puentes se estrella contra unos muros de concreto, provocando que el vehículo gire hasta terminar sobre uno de sus costados.

Se presume que el exceso de velocidad tras salir de una pequeña curca provocaron el percance vial.

Paramédicos trasladaron a la conductora a un hospital del centro de Monterrey.

