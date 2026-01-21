Volcadura deja a un joven lesionado en San Pedro

Una volcadura se registró la noche de este martes en el cruce de las calles Valle de San Ángel y Uxmal, en la colonia Valle de San Ángel, dentro del municipio de San Pedro, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio. El percance ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando un vehículo de la marca Infiniti, color blanco, terminó volcado en su totalidad sobre la carpeta asfáltica. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de San Pedro, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor. El joven, de 26 años de edad, presentó una contusión en la mano izquierda, sin lesiones de consideración. Tras ser valorado en el sitio, permaneció a la espera del pase médico correspondiente para recibir atención, sin que fuera necesario su traslado de emergencia. La zona fue asegurada mientras se realizaban las maniobras para el retiro del vehículo y se restablecía la circulación. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.