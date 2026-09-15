Volcadura deja a conductor lesionado en Escobedo

Una volcadura en Escobedo dejó a un hombre con dolor en un brazo, aunque no sufrió lesiones de consideración y no fue necesario trasladarlo.

Una volcadura se registró la noche del domingo en el municipio de Escobedo, donde un hombre resultó con molestias en una de sus extremidades tras verse involucrado en un accidente en el que participaron dos vehículos.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas sobre la avenida Constitución, en su cruce con Artículo 123.

De acuerdo con los primeros reportes, en el sitio se encontraba un Hyundai Grand i10, con placas RZJ922C, cuyo conductor fue identificado como Efrén de Jesús Zamarripa Martínez, de 37 años.

Elementos de la Asociación Mexicana de Rescate (AMR) acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien presentaba dolor en la extremidad superior izquierda. Tras ser valorado, se determinó que no presentaba lesiones de consideración y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

En el accidente también estuvo involucrado un Mazda 3; sin embargo, de acuerdo con los reportes, el conductor se retiró del lugar antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.

Personal de Protección Civil y elementos de Proxpol también acudieron para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes en la zona.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar las responsabilidades correspondientes.