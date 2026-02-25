Volcadura de vehículo deja un lesionado en Santa Catarina

Elementos de tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades

La volcadura de un vehículo provocó la movilización de cuerpos de auxilio y dejó como saldo una persona lesionada, luego de un accidente vial registrado en el municipio de Santa Catarina.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida José Calderón y Morones Prieto, en la colonia Jesús M. Garza, donde un vehículo terminó volcado tras verse involucrado en una colisión con otra unidad.

La posición en la que quedó el automóvil generó riesgo para los ocupantes y para otros automovilistas que circulaban por la zona.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al sitio arribaron elementos de la Unidad de Protección Civil de Nuevo León, quienes encontraron dos vehículos siniestrados, uno de ellos con las llantas hacia arriba. De inmediato se aseguró el área y se realizó la valoración de los conductores involucrados.

Durante la atención inicial, los rescatistas detectaron que uno de los conductores permanecía atrapado al interior del vehículo volcado, por lo que fue necesaria la aplicación de maniobras especializadas para su liberación, a fin de evitar mayores lesiones.

Una vez extraído, el lesionado recibió atención prehospitalaria en el lugar, donde fue estabilizado antes de ser trasladado a un hospital de la localidad para su valoración médica.

El segundo conductor fue atendido en el sitio por personal de auxilio, sin que presentara lesiones de consideración que requirieran su traslado, permaneciendo bajo observación durante algunos minutos.

Elementos de tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades.

La circulación vehicular en el área se vio parcialmente afectada mientras se llevaban a cabo las labores de atención, retiro de las unidades involucradas y limpieza de la vialidad.