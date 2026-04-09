Volcadura de tráiler en Montemorelos provoca caos vial

El percance vial provocó el cierre de la circulación en dirección hacia Montemorelos, mientras realizan labores para retirar la unidad siniestrada

La volcadura de un tráiler durante las primeras horas de la mañana sobre la Carretera Nacional en Montemorelos, ocasionó el cierre de la vialidad.

El accidente fue reportado en el kilómetro 183 en dirección a Linares, a la altura del tramo conocido como alto El Coyote.

El vehículo participante, de la empresa grupo Camionera Regional SA de CV, terminó semi volcado en el camellón central. Su conductor, identificado como Dagoberto Rodríguez Gómez, resultó ileso.

Mientras realizaban las maniobras para retirar el tráiler la vialidad permaneció cerrada por varias horas en dirección de Montemorelos a Linares.

La vialidad fue reabierta tras retirar la unidad participante en el accidente.