Volcadura de tráiler en Montemorelos deja a conductor lesionado

Un accidente vial se registró en la Carretera Nacional en Montemorelos resultando un chofer lesionado, quien requirió ser trasladado a un hospital.

De acuerdo a los primeros reportes de la autoridad, el accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 180 pasando el tramo conocido como alto "El Coyote", en el mencionado municipio.

El tráiler, que transportaba mercancía de abarrotes para una tienda de supermercados, circulaba de Monterrey con dirección a Tampico, Tamaulipas.

En el lugar un número importante de personas se encontraban en un lateral de la carretera para aprovechar y llevarse mercancía.

El vehículo quedó en un lateral de la carretera por lo que la vía federal no se vio afectada.

Personal de la Guardia Nacional división caminos abanderaron el lugar donde se registró la volcadura.

El chofer fue rescatado por los cuerpos de emergencia y trasladado a un hospital para su valoración médica, su estado de salud era reportado como estable.